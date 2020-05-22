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Рубрика: Экономика

Цены на Brent вернулись к значениям двухдневной давности

Текст: Светлана Ментюкова
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снизилась почти на 6%, WTI - на 7,58%. Цены на нефть отыграли назад рост последних двух дней, случившийся на противоречивых сведениях о нефтяном балансе и запасов черного золота у крупнейших стран-производителей.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сегодня, 22 мая, по данным на 6:45 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снизилась почти на 6% и достигла отметки 33,94 доллара за баррель. Это чуть ниже уровня открытия торгов 20 мая, когда стоимость Brent колебалась в пределах 34-35 долларов.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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Стоимость фьючерса нефти WTI снижается на 7,58% и находится на отметке в 31,35 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что стоимость цен на нефть вряд ли стабилизируется, пока не появится определенности по двум важным показателям, оказывающим основное влияние на сегодняшний рынок нефти - точной оценке запасов у основных стран-производителей и ожиданиям снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, и как следствие, восстановления спроса на топливо.

Как сообщалось ранее, цены июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent 20-21 мая росли после того, как данные минэнерго США показали, что запасы нефти в стране упали, ослабив беспокойство рынка по поводу переизбытка предложения. При этом, июльские фьючерсы на нефть WTI на начало торгов 21 мая упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Экономика Отрасли Нефть и газ Пандемия коронавируса COVID-19 Цена на нефть

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