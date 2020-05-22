Четвертая часть россиян задумалась о покупке дачи

Почти четверть жителей страны (23%) задумалась о покупке дачи, чтобы всегда иметь возможность уехать из города, свидетельствуют данные опроса "Авито". Самый большой процент желающих иметь загородный дом среди москвичей - 43%.

У 45% населения дача уже есть. И в этом году их владельцы готовы к серьезным вложениям в свою недвижимость. "Спрос на товары в категории "ремонт и строительство" увеличился на 86% в апреле и мае по сравнению с тем же периодом в 2019 году. На 106% увеличился спрос на садовую технику, в 2 раза вырос интерес к стройматериалам. Очевидно, что в новых условиях россияне решили уделить больше внимания к организации своего комфорта, в том числе и на дачах", -комментирует Ольга Попова, руководитель макрокатегории "Обустройство, Дом, Дача" в "Авито".

Даже те, у кого собственной дачи нет, ведут активную загородную жизнь: 27% россиян ездят отдыхать к друзьям и (или) родственникам, а 2% арендуют дом. У 21% россиян нет дачи, и они ни к кому не ездят - это преимущественно жители городов с населением до 500 тысяч человек в южных регионах, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Дача перестала быть местом для выращивания овощей. Только 42% опрошенных любят заниматься огородом, а 41% готовы выращивать цветы и кустарники. Самый популярный вид досуга россиян на даче - посиделки с друзьями и шашлыки. Ради этого на дачу ездят 71% респондентов.

Высокий спрос на дачи, аренду и покупку будет сохраняться до снятия всех ограничений. Пока закрыты границы и под вопросом запуск туристического сезона. В таких условиях дачи будут востребованы как единственное место отдыха в этом сезоне.