1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. 6 октября капитулировали последние части польской армии. Спустя два дня Гитлер подписал декрет о присоединении польских земель к Германии и их последующей колонизации. Эта акция была частью "генерального плана Ост", который нацисты разработали накануне войны. План предусматривал оккупацию и разорение территорий Восточной Европы и Советского Союза вплоть до Урала. Эти земли должны были стать новым "жизненным пространством" Третьего рейха. Что могло произойти с нашей страной, если бы Гитлер победил во Второй мировой войне? Какая часть плана "Ост" была воплощена в жизнь? И кто понес ответственность за эти военные преступления?

Нюрнбергский военный трибунал установил, что в годы Второй мировой войны было разработано несколько вариантов "генерального плана Ост". Заметая следы своих преступлений, к концу войны нацисты уничтожили большую часть этих документов. Единственный уцелевший оригинал плана "Ост" был обнаружен американцами в 1947 году. Его автором был профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Конрад Мейер-Хетлинг. С 1941 по 1943 год этот человек возглавлял плановый отдел Главного управления СС и отвечал за разработку проекта колонизации захваченных территорий. Написанный им документ был отправлен Гиммлеру в мае 1942 года и стал последней и окончательной редакцией плана "Ост". Машинописный текст плана занимает сто страниц и сопровождается финансовыми расчетами, таблицами и схемами.

"Генеральный план Ост" предполагал не только разорение оккупированных областей СССР, но и их последующую колонизацию немцами, которая должна начаться после окончания войны.

На время войны оккупированные территории планировалось разделить на четыре военных губернаторства - рейхскомиссариата. Колонизацию оккупированных земель немцы планировали начать с Прибалтики, Западной Белоруссии, Ленинградской области, Центральной Украины и Крыма. План "Ост" предполагал создание 36 опорных пунктов и трех административных округов в районе Ленинграда, Херсона и Белостока. Сюда следовало переселить полтора миллионов немцев, а 90 процентов местных жителей - всего около 5 миллионов человек - частично загнать в гетто, выслать за Урал или уничтожить.

В плане "Ост" было указано, что следует понимать под германизацией новых колоний: "На переднем крае борьбы немецкой народности с русачеством и азиатчиной можно выделить ряд территорий, на которые должны привлекаться не только средства государственной власти, но в первую очередь сам немецкий человек в качестве коренного населения для обеспечения жизнеспособности Рейха. В этом совершенно чуждом окружении немецкую народность следует укоренить в самую почву и обеспечить ее биологическое существование на долгий срок".

Выражение "укоренить в самую почву" авторы плана понимали в прямом смысле этого слова. В первую очередь на Восток, по их мнению, следовало переселить немецких крестьян и наделить их земельными участками площадью от 40 до 100 гектаров. Внешне деревни колонистов должны были напоминать немецкие поселения XIX века. В каждой деревне планировалось возведение отдельных домов для членов нацистской партии, общежитий для "Гитлерюгенда", лекционных залов, бассейнов, спортплощадок, а также строительство дорог, прокладка телефонной связи и линий электропередачи. Представителям других народов владеть землей в таком поселении было бы строжайше запрещено.

По расчетам Мейера для успеха колонизации в течение 25 лет на оккупированные территории требовалось переселить 5 миллионов 650 тысяч немцев. К программе переселения планировалось привлечь немцев из всех уголков Европы и даже из-за океана. Для их перевозки был разработан проект ширококолейных железных дорог, которые должны были связать Берлин с покоренными Минском, Ленинградом, Москвой, Казанью, Сталинградом и Баку. Проект предусматривал строительство гигантских локомотивов, пассажирских составов и товарняков повышенной грузоподъемности. Проект пассажирских поездов включал специальные вагоны с сидячими и лежачими местами для остарбайтеров - подневольных русских рабочих, которых немцы собирались массово вывозить на принудительные работы в Германию.

В ранних редакциях плана "Ост" из заселяемых немцами областей планировалось выселить 31 миллион коренных жителей - почти половину всего населения оккупированных земель. Мейер считал, что сделать это в короткий срок будет невозможно. Он предложил иной план. Людей следовало переселить в особые резервации и дать им во временное пользование наименее плодородные земли. Фактически это обрекало их на голодную смерть. В своем плане Мейер писал: "Так как сейчас невозможно отказаться от сотрудничества с коренным населением Восточных областей, создаваемый на этом пространстве народный порядок должен быть нацелен на умиротворение местных жителей. Это умиротворение будет достигнуто за счет переселения прежних обитателей на другие колхозные и совхозные земли с одновременным предоставлением им права пользования земельными угодьями. Такое переселение должно быть увязано с разумным отбором по принципу личных заслуг, и оно должно идти рука об руку с социальным продвижением положительных сил чуждой народности".

Мейер подсчитал количество людей, которых следует выселить на первом этапе немецкой колонизации. Из городов Ленинградской, Новгородской, Псковской и Калининской областей, где проживало 3 миллиона 200 тысяч человек, следовало изгнать 3 миллиона жителей. Из нескольких городов юга Украины и Крыма с общим населением 790 тысяч человек планировалось выселить 650 тысяч. Оставшихся жителей предполагалось полностью онемечить. В наибольшей степени германизации должны были подвергнуться жители Прибалтики - свыше 50 процентов эстонцев, до 50 процентов латышей и около 15 процентов литовцев.

В 1947 году состоялся суд над Конрадом Мейером-Хетлингом. По причине того, что его план не был до конца реализован, Мейер избежал высшей меры наказания и отделался тюремным сроком. В 2002 году Берлинский университет имени Гумбольдта, сотрудники которого в годы войны участвовали в разработке плана "Ост", опубликовал следующее заявление: "Нельзя обвинять в содеянном потомков, но мы, как наследники виновников, и особенно представители Берлинского сельскохозяйственного факультета обязаны без пробелов изложить историческую правду и дать ей оценку. Мы просим прощения у всех умерших и переживших войну жертв, которым генеральный план "Ост" и его последствия принесли нескончаемые страдания".

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