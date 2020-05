Что стало с британской прессой из-за коронавируса

Карантин сделал свое дело: британцы перестали покупать и выписывать газеты. Уединившись в четырех стенах со своим компьютером, сегодня они предпочли листать газеты онлайн. И это при том, что жители Альбиона традиционно относились к печатной прессе, как к неизменному атрибуту своего досуга, обращая взор к новостям спорта, политическим баталиям в Вестминстере и разного рода любопытным историям.

Сегодня на газетном рынке Соединенного Королевства настали трудные времена. Тиражи некоторых изданий упали до 39 процентов, поскольку издатели лишились распространителей: магазины закрыты, народ избегает пользоваться городским транспортом из боязни подцепить вирус. В довирусные времена бесплатную газету Metro можно было взять из аккуратно разложенной стопки в автобусе, метро и электричке. Вечером там же раскладывали бесплатную "вечерку" Evening Standard.

В отчаянных попытках выжить газетные издатели вышли с инициативой напоминающей известную поговорку "если гора не идет к Магомеду - Магомед идет к горе". Они начали доставлять свои газеты прямиком в дома и квартиры британцев.

Предпринимаемые ухищрения работают слабо. Evening Standard, чей тираж в начале марта составлял 800 тысяч экземпляров, нынче печатает 423 тысячи номеров в день. Metro понесла наиболее тяжкую потерю - усохли 70 процентов ее тиража. С высоты былых 1 миллиона 300 тысяч экземпляров газета упала сегодня до 400 тысяч. Газетная компания News UK владеющая газетами Sun, The Times и Sunday Times стала последним издателем, прекратившим публиковать тиражи своих изданий. Газета делового мира The Financial Times столкнулась с рекордной за всю ее историю потерей тиража, сократившегося на 39 процентов.

Сегодня британцы предпочитают сидеть у телевизора или за компьютером, ожидая очередных выпусков новостей и на десерт - развлекательных программ. Британские вещатели достигли рекордных показателей аудитории в марте, так как зрители c нетерпением ждали самых свежих новостей о ситуации с коронавирусом. Благодаря двум своим вечерним новостным бюллетеням BBC выходит сегодня на аудиторию более 20 миллионов. Побили рекорды и цифровые версии вещателей, опубликованные в интернете.

Таким образом, приходится признать: нередко звучащие сегодня пророчества, что COVID-19 внесет заметные поправки в наш образ жизни, уже сейчас начинают потихоньку сбываться.