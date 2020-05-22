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22.05.2020 13:41
Рубрика: Власть

Для семей погибших госслужащих, имеющих госнаграды, вводятся выплаты

Текст: Татьяна Замахина

Для семей погибших или умерших госслужащих, отмеченных государственными наградами, вводятся единовременные выплаты. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

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Кроме награжденных госнаградами, это также касается тех, кто был поощрен президентом или правительством РФ.

Глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, о каких категориях идет речь в законопроекте. А именно - о военнослужащих, государственных гражданских служащих, а также сотрудниках органов внутренних дел, прокуратуры, принудительного исполнения и уголовно- исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, федеральной фельдъегерской связи. Кроме того, это касается сотрудников Следственного комитета и таможенных органов, Росгвардии.

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Выплаты также положены семьям госслужащих этих категорий, которые награждены посмертно.

- Обратиться за такой выплатой в государственный орган, где работал награжденный, можно будет в течение полугода, - уточнил глава комитета. - Деньги будут перечислены в течение месяца со дня обращения.

Получателями средств смогут стать супруга погибшего, его родители, дети, а также лица, находившиеся у него на иждивении.

Размеры единовременных выплат будут устанавливаться дополнительными нормативно-правовыми актами.

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