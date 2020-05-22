Египет, Судан и Эфиопия продолжат переговоры по строительству плотины

В минувший четверг, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок встретился со своим эфиопским коллегой Абийем Али, чтобы обсудить урегулирование ситуации, сложившейся вокруг строительства плотины "Возрождение". Стороны обсудили дальнейший ход переговорного процесса, в котором примет участие и Египет. По данным совета министров Судана, трехсторонний диалог вскоре будет возобновлен на переговорной площадке в Хартуме.

Хамдок заявил, что Судан готов продолжать переговоры с Каиром и Аддис-Абебой, чтобы достичь соглашения, которое удовлетворит требования всех трех сторон. В свою очередь, министерство иностранных дел Египта подтвердило важность ведения конструктивного диалога с учетом интересов стран-участниц процесса. Египетская сторона также подтвердила свое присутствие на предстоящей встрече в Хартуме, сказано в официальном заявлении МИДа. Все стороны отдали уже отдали поручения министрам водных ресурсов как можно скорее начать подготовку соответствующей документации.

Возобновление переговоров, вероятно, стало результатом письма, которое Эфиопия направила ООН в минувший понедельник. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выступил во вторник вечером с заявлением, в котором призвал Судан, Эфиопию и Египет не отказываться от ведения диалога по строительству плотины.