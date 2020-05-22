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22.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Египетский фунт обогнал все мировые валюты по укреплению к доллару

Текст: Георгий Панин
Рубль на этой неделе обновил максимальные значения с начала марта. И отыграл значительную часть потерь, понесенных из-за пандемии коронавируса, которая ударила в начале весны по всем рынкам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако российская валюта по-прежнему находится далеко от тех уровней, около которых она торговалась до начала этих драматичных событий. Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", прокомментировал динамику изменений 36 валют к доллару США.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- Совсем недавно рубль в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года находился на 32 месте с потерями в 13 процентов, - уточняет эксперт. - Но сейчас российская валюта интенсивно восстанавливается и уже поднялась вверх на одну строчку в рейтинге, опубликованном агентством Reuters. И есть вероятность, что рубль отвоюет еще несколько позиций.

Лучшую динамику с начала года показал сам доллар США, индекс которого повысился на 3 процента. В момент острой фазы рыночной нестабильности, пришедшейся на вторую половину марта, индекс доллара даже обновлял трехлетний максимум, прибавляя с начала года почти 7 процентов. Но затем сдал позиции в рамках коррекции.

Лидирующие позиции американской валюты объясняются тем, что в кризисные периоды ее используют глобальные инвесторы в качестве одного из основных защитных активов. Также спрос на доллары поддерживается разницей ставок между США и другими развитыми странами, во многих из которых надежные облигации имеют нулевую или отрицательную доходность. Это способствует притоку средств в долларовые активы.

Что же касается динамики изменений других валют к доллару США, то на сегодня первое место занимает египетский фунт. Он вообще стал лидером по изменению курса к доллару в этом году.

Фото: iStock
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Основной причиной такого результата выступило активное использование валютных резервов страны для предотвращения сильной девальвации национальной валюты из-за обвала мировых рынков, вызванного пандемией. В результате валютные резервы Египта в марте понесли рекордные за всю историю потери. Но выхода не было. Закрытие границ из-за коронавируса нанесло удар по туристическому сектору страны, от которого сильно зависят доходы государственного и частного секторов.

Тем не менее, благодаря экстренным денежно-кредитным мерам и помощи со стороны МВФ Египет сумел успешно справиться с острой фазой кризиса, а национальная валюта даже повысилась с начала года на 1,5 процента к доллару США.

Второе место среди 36 основных валют занимает японская йена. Наряду с долларом она также выступает в качестве защитного актива для глобальных инвесторов. Поэтому в период рыночной нестабильности японская йена выглядит сильнее других валют.

Кроме того, в Японии не вводились жесткие меры, направленные против пандемии, так как национальной особенностью является высокий уровень личной гигиены. Поэтому новые правила выполнились "автоматически". Благодаря этому темпы распространения коронавируса в стране были небольшими, а экономический ущерб от этой проблемы относительно умеренным. В результате японская йена с начала года прибавила около одного процента к доллару США.

В тройку вошел и гонконгский доллар (официальная валюта Специального административного района Гонконг, КНР). Он прибавил к доллару США 0,5 процента.

Евро расположился на 10 месте. С начала года он потерял к доллару США 2,1 процента.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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Аутсайдером на текущий момент является бразильский реал, подешевевший с начала года почти на 30 процентов по отношению к доллару США. В результате валюта обновила исторический минимум. Что обычно является негативным опережающим сигналом не только для развивающихся рынков, но и в целом для глобальной финансов-экономической системы.

Столь негативная динамика бразильской валюты обусловлена сразу несколькими факторами. Это и вызванный пандемией обвал сырьевых рынков, конъюнктура которой играет большую роль в государственных доходах, сильно зависящих от экспорта. Кроме того, в Бразилии в последние недели наблюдается стремительное распространение коронавируса. Столь тяжелое сочетание негативных факторов усугубляется внутриполитическими распрями и скандалами, не позволяя бразильскому реалу сформировать устойчивое восстановление.

Таким образом, с начала года лидирующую динамику показали валюты-убежища развитых стран. Что касается развивающихся валют (куда относится и рубль), то залогом их относительной стабильности стали активные действия национальных центробанков, а также отсутствие серьезных внутриполитических противоречий.

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