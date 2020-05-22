Эксперты рассказали об истинном составе бутилированной воды

Бутилированная вода в точках несетевой розницы не соответствует эталонным экземплярам в 40-70% случаях. Такие результаты исследования привел вице-президент международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов во время марафона "PRO Маркировку". Исследование проводилось в 25 российских регионах. Для анализа воду эксперты закупали в небольших торговых точках, на вокзалах, в кафе.

По словам эксперта, нередко нарушаются правила производства и хранения воды, что влияет на ее качество. До потребителя вода уже доходит с "обновленным" составом. Нередко он вовсе отличается от заявленного на этикетке. К примеру, "детская" вода по составу, как правило, ничем не отличается от обычной.

Наибольшие вопросы к качеству воды в 19-литровых бутылях. По словам эксперта, в лучшем случае она была набрана из-под крана. Нередко бутыли таких объемов наполняют родниковой или речной водой. Максимум, что с ней происходит перед продажей - фильтрация.

"Этот бизнес высокомаржинальный и растущий, поэтому именно бутилированная вода часто подделывается и фальсифицируется. Хорошо, если воду просто наливают из-под крана, а не из источника технической воды", - рассказал руководитель товарной группы "Вода" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Николай Гладков. По разным оценкам, россияне в среднем потребляют 25-45 литров бутилированной воды в год. Для сравнения, в Европе это показатель превышает 100 литров.

Обезопасить потребителя позволит внедрение обязательной маркировки - с ее помощью можно будет защитить легальный бизнес, серьезно нарастив долю рынка и объемы выручки.

Эксперимент по маркировке минеральной воды стартовал в России с 1 апреля 2020 года. За один месяц к эксперименту, который продлится до 1 марта 2021 года, присоединились 28 производителей бутилированной воды, два импортера и шесть представителей розницы. Теневой сектор, по разным данным, занимает минимум четверть рынка. После внедрения обязательной маркировки спрятаться в тени производители воды уже не смогут - путь каждой бутылки будет прослеживаться от машины по розливу до кассы в магазине.

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