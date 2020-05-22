Эксперты: Затраты на ракетостроение в Беларуси многократно окупились

Вместе с президентом Александром Лукашенко руководитель комитета участвовал в посещении опытно-испытательного участка научно-производственного общества с ограниченной ответственностью "ОКБ ТСП" в Мачулищах. Здесь, в двадцати километрах от Минска, главе государства доложили о выполнении государственной программы развития ракетного производства на 2017-2020 годы, проблемных вопросах и предложениях по их решению.

По словам Головченко, за последние годы ракетостроители совершили достаточной большой скачок. В качестве примера он привел увеличение дальности на сто километров стрельбы из реактивной системы залпового огня "Полонез-М". Кстати, добавил он, продолжается создание новых типов боеприпасов к этой системе. "Работы очень сложные. Это фактически уже космические или аэрокосмические технологии".

Еще одной серьезной разработкой он считает зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который полностью разработан белорусскими специалистами. Главное, что ему не доставало, признался военный эксперт, - это зенитной управляемой ракеты. Первые пуски ее были проведены в феврале, сейчас идет доработка новинки.

В настоящее время оборонные предприятия РБ, судя по всему, ставят перед собой еще более сложные задачи: заняться созданием топливно-энергетических материалов и взрывчатых веществ. "Это как раз тот вектор, над которым будем работать в следующей пятилетке",- резюмировал Головченко.