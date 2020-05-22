Где смотреть футбол 22-24 мая

На наших телеканалах 22-24 мая (пятница - воскресенье) покажут матчи 2-го тура чемпионата Германии в первой и второй бундеслигах, встречи южнокорейской "K-League 1" (3-й тур), игры первенства Высшей лиги Беларуси (10-й тур) и воскресный финал национального Кубка соседней страны. Приводим расписание телетрансляций.

Фото: AFP/Michael Probst