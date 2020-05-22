Где смотреть футбол 22-24 мая

22 мая, пятница
"Матч ТВ"
21.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Герта" (Берлин) - "Унион" (Берлин). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 1"
17.55. Чемпионат Беларуси. "Славия" (Мозырь) - "Городея". Прямая трансляция.
19.55. Чемпионат Беларуси. "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 3"
19.25. Чемпионат Германии. Вторая бундеслига. "Хайденхайм" - "Веен" (Висбаден). Прямая трансляция.
21.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Герта" (Берлин) - "Унион" (Берлин). Прямая трансляция.
"ТВ Старт"
13.25. Чемпионат Южной Кореи. "Пхонан Стилерс" - "Сеул". Прямая трансляция.
23 мая, суббота
"Матч ТВ"
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Байер" (Леверкузен). Прямая трансляция.
19.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Бавария" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 1"
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Фрайбург" - "Вердер" (Бремен). Прямая трансляция.
18.25. Чемпионат Беларуси. "Ислочь" (Минский р-н) - "Энергетик-БГУ" (Минск). Прямая трансляция.
20.25. Чемпионат Беларуси. "Витебск" - "Динамо" (Минск). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 2"
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Падерборн" - "Хоффенхайм". Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 3"
13.55. Чемпионат Германии. Вторая бундеслига. "Дармштадт" - "Санкт-Паули" (Гамбург). Прямая трансляция.
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.
19.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Бавария" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). Прямая трансляция.
24 мая, воскресенье
"Матч ТВ"
14.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Шальке" (Гельзенкирхен) - "Аугсбург". Прямая трансляция.
16.55. Кубок Беларуси. Финал в Минске. БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест). Прямая трансляция.
18.55. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Кельн" - "Фортуна" (Дюссельдорф). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 1"
16.55. Кубок Беларуси. Финал в Минске. БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Футбол 3"
14.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Шальке" (Гельзенкирхен) - "Аугсбург". Прямая трансляция.
16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Майнц" - "РБ Лейпциг". Прямая трансляция.
18.55. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Кельн" - "Фортуна" (Дюссельдорф). Прямая трансляция.
"ТВ Старт"
12.55. Чемпионат Южной Кореи. "Ульсан Хендэ" - "Пусан Ай-Парк". Прямая трансляция.
Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.