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22.05.2020 03:04
Рубрика: Спорт

Где смотреть футбол 22-24 мая

Текст: Илья Трисвятский
На наших телеканалах 22-24 мая (пятница - воскресенье) покажут матчи 2-го тура чемпионата Германии в первой и второй бундеслигах, встречи южнокорейской "K-League 1" (3-й тур), игры первенства Высшей лиги Беларуси (10-й тур) и воскресный финал национального Кубка соседней страны. Приводим расписание телетрансляций.
Фото: AFP/Michael Probst Фото: AFP/Michael Probst
Фото: AFP/Michael Probst

22 мая, пятница

"Матч ТВ"

21.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Герта" (Берлин) - "Унион" (Берлин). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

17.55. Чемпионат Беларуси. "Славия" (Мозырь) - "Городея". Прямая трансляция.

19.55. Чемпионат Беларуси. "Шахтер" (Солигорск) - "Белшина" (Бобруйск). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

19.25. Чемпионат Германии. Вторая бундеслига. "Хайденхайм" - "Веен" (Висбаден). Прямая трансляция.

Фото: Михаил Синицын
Наши футболисты привлекли внимание ведущих европейских клубов

21.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Герта" (Берлин) - "Унион" (Берлин). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

13.25. Чемпионат Южной Кореи. "Пхонан Стилерс" - "Сеул". Прямая трансляция.

23 мая, суббота

"Матч ТВ"

16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Байер" (Леверкузен). Прямая трансляция.

19.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Бавария" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Фрайбург" - "Вердер" (Бремен). Прямая трансляция.

18.25. Чемпионат Беларуси. "Ислочь" (Минский р-н) - "Энергетик-БГУ" (Минск). Прямая трансляция.

20.25. Чемпионат Беларуси. "Витебск" - "Динамо" (Минск). Прямая трансляция.

Фото: РИА Новости
Почему белорусский футбол не ушел на карантин

"МАТЧ! Футбол 2"

16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Падерборн" - "Хоффенхайм". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

13.55. Чемпионат Германии. Вторая бундеслига. "Дармштадт" - "Санкт-Паули" (Гамбург). Прямая трансляция.

16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд). Прямая трансляция.

19.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Бавария" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне). Прямая трансляция.

24 мая, воскресенье

"Матч ТВ"

14.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Шальке" (Гельзенкирхен) - "Аугсбург". Прямая трансляция.

16.55. Кубок Беларуси. Финал в Минске. БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест). Прямая трансляция.

18.55. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Кельн" - "Фортуна" (Дюссельдорф). Прямая трансляция.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму откроется академия футбола

"МАТЧ! Футбол 1"

16.55. Кубок Беларуси. Финал в Минске. БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

14.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Шальке" (Гельзенкирхен) - "Аугсбург". Прямая трансляция.

16.25. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Майнц" - "РБ Лейпциг". Прямая трансляция.

18.55. Чемпионат Германии. Первая бундеслига. "Кельн" - "Фортуна" (Дюссельдорф). Прямая трансляция.

"ТВ Старт"

12.55. Чемпионат Южной Кореи. "Ульсан Хендэ" - "Пусан Ай-Парк". Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

Спорт Футбол

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