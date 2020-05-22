Гендиректор "Локомотива" выступил против возобновления сезона в РПЛ

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что выступает против возобновления чемпионата РПЛ.

"Немцы сейчас стартовали, надо посмотреть, какие будут последствия. У них уже восемь травм после первого игрового дня, и довольно серьезных. Посмотрим, как будет у испанцев и итальянцев. Французы отошли в сторону. Нужно делать выбор - спортивная составляющая или здоровье людей. Либо мы можем полностью защищать людей, либо затея очень рисковая", - сказал Кикнадзе в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

По его словам, на следующем собрании клубов РПЛ предстоит дискуссия на этот счет. Кикнадзе сообщил, что написал письмо в РФС, в котором сообщил, что чрезмерно опасно возвращать футбол.

"Но если возвращать, то нужно четко понимать, кто несет ответственность. Сумма исков, которые могут быть предъявлены, могут стать значительными. Знаю, что работа над протоколом ведется, и мы получим ответы на вопросы", - сказал он.