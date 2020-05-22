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22.05.2020 18:55
Рубрика: Происшествия

Генпрокурор взял на личный контроль все резонансные случаи гибели детей

Текст: Иван Егоров
"По требованию Генерального прокурора Игоря Краснова в Центральном аппарате Генпрокуратуры РФ ведется непрерывный мониторинг работы прокуроров субъектов по восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того прокурорам ряда регионов даны поручения о проведении проверок соблюдения прав несовершеннолетних, результаты которых поставлены на контроль. Речь идет о всех резонансных случаях гибели и ранения детей, которые произошли в последнее время.

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Так, прокуратура Московской области проводит проверка об обстоятельств гибели подростка, который на этой неделе разбился на угнанной у отца автомашине в Талдомском районе.

Прокурору Ростовской области поручено разобраться в обстоятельствах ранения 5-летнего ребенка, в которого выстрелил его 10-летний брат из пневматического ружья.

Прокурору Оренбургской области направлено поручение об организации поверки по установлению причин и условий того, что мать оставляла без ухода и полноценного питания своего месячного младенца. По итогам этой проверки, как отметили в надзорном ведомстве, будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые должны выявлять семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

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Прокурору Камчатского края поручено установить обстоятельства и причины трагического инцидента в поселке Палана, где 2-летний ребенок выпал на дорогу из автомобиля и получил травмы несовместимые с жизнью. Прокуратура даст оценку проводимым уполномоченными органами и учреждениями мероприятиям по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Прокуратуру Краснодарского края поручено организовать проверку публикации о смерти 4-месячного ребенка после прививки в Краснодаре и дать оценку качеству оказанной малолетнему медицинской помощи. А прокурор Санкт-Петербурга поручено взять на контроль доследственную проверку по факту обнаружения грудного ребенка на скамейке во дворе дома Фрунзенского района.

Как подчеркнул Генпрокурор Игорь Краснов, "качественный надзор за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних продолжает оставаться важнейшей задачей органов прокуратуры".

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