Голикова: Медицинская система России выдержала испытание коронавирусом

- Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание, - подчеркнула Голикова.
В своем выступлении она напомнила, что десять дней назад было принято решение об отмене нерабочих дней и переходе к контролируемому снижению ограничений в стране.
- За прошедшие десять дней страна перешла в режим стабилизации, - сообщила она. Голикова уточнила, что снижение темпа прироста заразившихся за это время составил 22,5%.
Основной показатель, чтобы оценивать, как движется страна в борьбе с вирусом, - это коэффициент выявления. Стоит задача снизить его до 0,5. Такое значение, сообщила Голикова, будет давать дополнительную уверенность, что "мы сможем жить нормальной жизнью и запускать отрасли экономики".
Пока что коэффициент распространения инфекции менее единицы или равен ей - в 47 регионах, менее единицы - в 28 регионах.
"При растущих желаниях считать, что эпидемия пошла на спад", Голикова посоветовала не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования (то есть соблюдать дистанцию - прим. "РГ").
"Ситуация остается хрупкой, и показатели имеют тенденции к колебанию", - резюмировала вице-премьер.