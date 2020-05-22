Голикова: Медицинская система России выдержала испытание коронавирусом

Медицинская система России выдержала испытание коронавирусной инфекцией, за последние десять дней страна перешла в режим стабилизации. Об этом заявила вице- премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно- эпидемиологической обстановке в России.

- Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твердо сказать, что медицинская система выдержала это испытание, - подчеркнула Голикова.

В своем выступлении она напомнила, что десять дней назад было принято решение об отмене нерабочих дней и переходе к контролируемому снижению ограничений в стране.

- За прошедшие десять дней страна перешла в режим стабилизации, - сообщила она. Голикова уточнила, что снижение темпа прироста заразившихся за это время составил 22,5%.

Основной показатель, чтобы оценивать, как движется страна в борьбе с вирусом, - это коэффициент выявления. Стоит задача снизить его до 0,5. Такое значение, сообщила Голикова, будет давать дополнительную уверенность, что "мы сможем жить нормальной жизнью и запускать отрасли экономики".

Пока что коэффициент распространения инфекции менее единицы или равен ей - в 47 регионах, менее единицы - в 28 регионах.

"При растущих желаниях считать, что эпидемия пошла на спад", Голикова посоветовала не игнорировать правила гигиены и социального дистанцирования (то есть соблюдать дистанцию - прим. "РГ").

"Ситуация остается хрупкой, и показатели имеют тенденции к колебанию", - резюмировала вице-премьер.