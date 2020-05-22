Голикова: В мае ожидается увеличение показателей смертности по COVID

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что в мае будет зарегистрировано серьезное увеличение показателей смертности из-за новой коронавирусной инфекции. Такой прогноз она сделала в пятницу на совещании у президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии вправо по срокам, говорит, что серьезное увеличение показателей смертности будет зафиксировано в мае", - сказала она. Об этом, по словам Голиковой, свидетельствуют данные трех недель мая, которые на сегодняшний день имеются в распоряжении оперативного штаба.

Что касается апреля, то официальная информация по причинам смертности будет известна 29 мая, "как это и предусмотрено федеральным планом статистической работы".

При этом Голикова подчеркнула, что "в России оформляется во всех 100% случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства (место, причина и так далее). "Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер", - сказала она.

"При установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые 20 апреля сформированы Всемирной организацией здравоохранения", - добавила Татьяна Голикова.