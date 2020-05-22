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22.05.2020 15:04
Рубрика: Общество

Голосовой помощник стал ведущим на радио

Текст: Даниил Нечаев
На московской частоте 87,9 FM вести радиоэфир доверили искусственному интеллекту. Теперь здесь озвучивает прогноз погоды, представляет музыкальные новинки и высказывает свое мнение по этому поводу голосовой помощник "Яндекса" Алиса. И делает она это с присущим ей остроумием.
Фото: Предоставлено пресс-службой ГПМ Радио Фото: Предоставлено пресс-службой ГПМ Радио
Фото: Предоставлено пресс-службой ГПМ Радио

Все знают ее голос, доверяют ее знаниям, задают ей вопросы и проверяют чувство юмора. Она не ошибается, не приукрашивает действительность, не болеет и не устает сидеть на "удаленке". Такова новая радиоведущая Like FM.

Фото: предоставлено пресс-службой Русской Медиагруппы
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Каждый час Алису можно услышать в столице на 87,9 FM, а обладатели модных "умных" гаджетов имеют возможность включить радиостанцию и общаться с Алисой вообще из любой точки мира. Был бы только интернет. Радийщики первоначально к подобным устройствам относились с подозрением, опасаясь, что они отберут радиоаудиторию, но теперь уверены - получили еще одну достойную платформу для распространения эфира.

- В последние годы внимание людей переключилось на гаджеты и мобильные устройства. Но именно "умные" колонки вернули радио в дом, - утверждает генеральный продюсер Like FM Денис Сериков. - Современные технологии лишь подчеркивают востребованность и уникальность радио как медийного продукта, имеющего свой живой нерв. И Like FM, как радиостанция, открытая для всего нового, решила провести такой эксперимент.

Нестандартные подходы давно стали главной "фишкой" инновационного радио: в эфире можно услышать чарт песен, которые только обещают стать хитами, а судьбу плейлиста решает не резолюция музыкального редактора, а лайки слушателей. Однако "вкалывает робот, а не человек" здесь впервые.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Действительно, когда все вынуждены находиться дома, ведущая, которой не нужно ходить на работу - это идеально. По словам Дениса Серикова, идея пришла во время периода самоизоляции, и такая необычная коллаборация "Яндексу" очень понравилась.

- У Алисы отличное чувство юмора и приятный голос, а еще есть собственное утреннее шоу в "умных" колонках - чем не диджей? - считает руководитель маркетинга Алисы Даниил Колесников. - Мы подумали, что было бы интересно выйти за пределы колонок и приложений и попробовать Алису в этой роли на эфирном радио. Здорово, что на Like FM готовы экспериментировать с новыми форматами.

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