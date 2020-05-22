Госдума одобрила применение телемедицины при ЧС

Госдума приняла в третьем чтении закон, благодаря которому правительство РФ получит право определять при эпидемиях или ЧС особенности оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицины.

Это одна из неотложных законодательных мер, которая была принята по предложению кабмина в составе комплексного закона.

В правительстве указали, что использование телемедицинских технологий особенно актуально при ситуациях, подобной распространению коронавируса. Телемедицина позволит решать проблемы в случае возникновения дефицита медиков. Кабмин сможет оперативно регулировать особенности оказания медпомощи, что создаст устойчивость правового регулирования в сфере охраны здоровья.