Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших военных

Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительных выплатах членам семьи погибшего или пропавшего без вести военного.

Речь о выплате денежного довольствия за месяц, в котором он погиб (признан пропавшим без вести). Это те средства, которые причитались военнослужащему, но не были получены.

При этом часть этих средств не будут удерживать для возмещения ущерба, причиненного имуществу воинской части погибшим или умершим военнослужащим при исполнении обязанностей военной службы.

Помимо денежного довольствия, семье погибшего предлагается выдавать компенсации вместо полагающегося военному вещевого имущества и продовольственного пайка.

Также семьи военнослужащих смогут претендовать на командировочные расходы в случае направления военнослужащего в служебную командировку, а также подъемного пособия и суточных в случае переезда военнослужащего на новое место службы.

Как заявил глава думского Комитета по обороне Владимир Шаманов, вносимые изменения усилят социальную защищенность близких родственников погибших военных.