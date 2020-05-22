Новости

Сегодня отопление придет во все дома в Подмосковье 13:10
Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших военных 13:08
Высшая школа СНГ оценит влияние пандемии коронавируса на экономику 13:02
АвтоВАЗ не собирается "убивать" Lada Xray 13:01
Археологи рассказали, как и когда мыши "завоевали" Европу 13:01
В Сочи в обсерватор передали наркотики в упаковке от кефира 12:58
Госдума одобрила применение телемедицины при ЧС 12:57
В Волгограде за убийство инвалида осудили сиделку 12:55
В Свердловской области умер заболевший COVID-19 монах 12:51
Определены факторы, влияющие на способность детей к обучению 12:49
В Минздраве рассказали о формировании статистики по коронавирусу 12:42
На Урале запатентовали электронную маску от коронавируса 12:33
Таксопаркам Москвы компенсируют затраты на лизинговые платежи и кредиты 12:32
В Инте подозреваемая в превышении полномочий мэр лишилась работы 12:31
Пользователей Сети насмешили пассажиры бассейна на колесах 12:28
Челябинск и Тюмень готовы к поэтапному снятию ограничений по COVID-19 12:27
В Петербурге фотографа осудили за порносъемки с детдомовцами 12:19
Новейшие самоходки "Коалиция-СВ" начали поступать в войска 12:14
Саудовская Аравия выступила против контроля Израилем берега реки Иордан 12:09
Надо ли охлаждать турбину после поездки 12:06
Почти 85% вновь выявленных случаев коронавируса в Москве у людей младше 65 лет 12:03
Путь к совершенству: NI описал российское оружие для подводников 12:03
Российская группа Little Big установила очередной рекорд 11:53
"Панцирь-С1" защитил базу Северного флота от дронов "противника" 11:48
Врач предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Указания Росавиации
Как будем летать. Указания Росавиации
22.05.2020 13:08
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших военных

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в третьем чтении закон о дополнительных выплатах членам семьи погибшего или пропавшего без вести военного.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке

Речь о выплате денежного довольствия за месяц, в котором он погиб (признан пропавшим без вести). Это те средства, которые причитались военнослужащему, но не были получены.

При этом часть этих средств не будут удерживать для возмещения ущерба, причиненного имуществу воинской части погибшим или умершим военнослужащим при исполнении обязанностей военной службы.

Помимо денежного довольствия, семье погибшего предлагается выдавать компенсации вместо полагающегося военному вещевого имущества и продовольственного пайка.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
16 новых медцентров военные построили меньше чем за два месяца

Также семьи военнослужащих смогут претендовать на командировочные расходы в случае направления военнослужащего в служебную командировку, а также подъемного пособия и суточных в случае переезда военнослужащего на новое место службы.

Как заявил глава думского Комитета по обороне Владимир Шаманов, вносимые изменения усилят социальную защищенность близких родственников погибших военных.

Власть Работа власти Власть Безопасность Армия Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Цены на Brent вернулись к значениям двухдневной давности
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве