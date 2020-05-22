В Солнечной системе впервые обнаружен "хвостататый" астероид

Система предупреждения опасного сближения Земли с астероидами ATLAS Гавайского университета в Маноэ обнаружила новый, доселе неизвестный вид космических тел. Он представляет собой троянский астероид с хвостом кометы, пишет Phys.org.

В нашем представлении астероиды и кометы - это разные типы небольших космических тел. Но астрономы обнаруживают все большее число так называемых "кроссоверов" - небесных тел перекрестного вида. Вначале они кажутся астероидами, а потом обретают хвост, типичный для комет.

Доказательство тому - новое открытие системы ATLAS, которая засекла троянский астероид Юпитера с проросшим кометоподобным хвостом.

ATLAS - это финансируемый НАСА проект, использующий широкопольные телескопы для быстрого сканирования неба на предмет астероидов, которые могут представлять угрозу столкновения с Землей. Заодно в зону сканирования попадают и другие объекты, не опасные для землян, но представляющие научную ценность.

Астероид на орбите Юпитера был замечен еще год назад, и его зафиксировали в Центре малых планет под шифром 2019 LD2. Уже спустя месяц исследователи космоса допустили возможность, что это комета. Когда ATLAS снова поймал изображения этого небесного тела, то был отмечен слабый хвост из пыли или газа. В начале этого года астероид прошел позади Солнца и не мог быть замечен с Земли. И вот в апреле 2020 года он вновь появился в поле зрения ATLAS, и вновь ученые уследили в нем все признаки кометы.

Особый интерес исследователей вызывает то, что делает этот объект необычным, - он движется в орбите Юпитера, как и все остальные астероиды (это подтверждено точными измерениями из многих различных обсерваторий), но еще ни разу никто не наблюдал, чтобы объект этого типа оставлял за собой хвост пыли и газа, как комета.

Как поясняют астрономы, троянские астероиды следуют по той же орбите, что и планета, но остаются либо на 60 градусов впереди, либо на 60 градусов позади по орбите. Троянские астероиды Юпитера вращаются вокруг Солнца, собранные в два огромных роя, один рой вращается впереди планеты (где был найден 2019 LD2) и один рой вращается позади нее.

Есть свой троянский астероид и у Земли. Десятки - у Нептуна. А у Юпитера - сотни тысяч, они были захвачены на эти орбиты сильной гравитацией Юпитера миллиарды лет назад. За такое время, считают ученые, весь поверхностный лед должен был испариться - так откуда же берется след пыли и газа?

Значит, такой астероид должен иметь большое количество льда под своей поверхностью, догадались ученые, и "кометное" поведение 2019 LD2 вполне укладывается в эту версию.

Возможно, Юпитер захватил его с другой орбиты сравнительно недавно, и на поверхности астероида еще мог выжить поверхностный лед. А может, от удара о другой астероид обнажился лед, запрятанный в толще пород.

Новые наблюдения должны помочь определить точную природу необычного объекта.