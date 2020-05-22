Иван Охлобыстин и Максим Лагашкин снялись в комедийном проекте "Чума"

Полку "эпидемиологических" сериалов прибыло. Онлайн-платформа ivi представляет комедийный проект "Чума" о карантине в средневековом замке. Шестисерийный фильм, который можно будет посмотреть бесплатно, расскажет о жизни героев прошлых времен в новых карантинных реалиях.

В сериале снялись Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева, Иван Охлобыстин и другие. По сюжету жители вымышленного городка Нищбург оказываются заперты в замке. Вместе с ними за стенами замка оказывается и гонец Уильям, принесший весть о чуме. Где-то за воротами его ждет любимая, но в замке на гонца положили глаз. Капризная дочь барона мечтает поскорее выйти замуж, и перед гонцом появляется сомнительная перспектива: жениться на знатной, но нелюбимой девушке или лишиться головы. Барон, изнывая в замке от скуки, с одинаковым восторгом ждет любой вариант.

Кроме семейства Барона, в замке проживают и обычные средневековые граждане, такие как Палач или Придворный маг, Монах и Начальник дворцовой стражи, Средневековая блогерша и обычная Ведьма. Но теперь их жизнь изменилась из-за карантина. Все стараются приспособиться к новым условиям. Палач пытается вести казни на "удаленке". Печенеги совершают набеги на город в перчатках и масках. Стража гоняется за горожанами, чтобы померить им температуру.

"Чума!" - это юмористическое послание средневековых людей своим потомкам о том, как они сражались с эпидемией и как победили. А также это отличный повод не выходить лишний раз на улицу, а посмотреть онлайн веселые зарисовки из жизни замка на изоляции", - отрывок из аннотации, которую можно прочитать на сервисе, где уже доступна страничка сериала. Однако, когда именно появятся серии - пока непонятно. Указано лишь, что в мае. Судя по всему, ждать осталось недолго.

Кстати

Напомним, что это не единственный новый карантинный проект ivi. На сервисе в числе первых во время пандемии появился сериал о карантине "Изоляция", о котором писала "РГ".