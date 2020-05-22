Стресс и клещи: как подготовить собаку к дачному сезону

С наступлением летних каникул владельцам собак, многие из которых переезжают на дачу, следует подготовиться к отдыху с животными. Нужно провакцинировать животное и создать собаке комфортную психологическую обстановку.

Перевозить пса можно в транспортном контейнере или в салоне автомобиля. Перед путешествием собаку обязательно следует хорошо выгулять, но не кормить, чтобы избежать частых "санитарных остановок".

- Дабы питомец не испытывал стресс, то привыкать к переноске собака должна постепенно. Для этого обеспечьте ей свободный доступ к контейнеру в домашних условиях. Предлагайте собаке лакомство или игрушку, которые вы оставляете в открытом контейнере, чтобы она могла спокойно туда заходить и отдыхать там, - советует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если пес едет в салоне автомобиля, то его следует зафиксировать специальной перестежкой к ремню безопасности. Еще можно взять плед и любимые игрушки для собаки.

Следует также помнить, что на природе увеличивается риск заболевания животного различными инфекциями и потому надо заранее сделать все прививки. Кроме того, из-за ранней весны клещи проснулись раньше срока - в феврале, и потому следует озаботиться репеллентами или инсектоакарицидами.

Кинолог также советует, не забыть собрать "чемодан" для собаки. Ведь на отдыхе животному потребуются миски для еды и воды, привычный корм, расчески и щетки, лосьон для ушей и глаз, шампунь, а также любимые игрушки, лежак или плед.