Как в Гродно археологи возвращают к жизни старинные часы

Первое, что вполне вероятно могло прийти на ум белорусским археологам, когда в центре седобородого Гродно они наткнулись на старинный брегет, это мелодия некогда популярного шлягера Аллы Пугачевой: "Опять идут старинные часы, свидетели и судьи".

Вместе с ними в районе Замковой улицы, которая постоянно во время строительных работ преподносит поисковикам исторические сюрпризы, следопыты на этот раз наткнулись на сохранившиеся, предположительно, в подвальных помещениях городской застройки предметы XIX века. И среди них - золотые часы, портсигар и другие объекты, которые из-за времени и условий превратились в несколько конгломератов.

"Все находки предстоит очистить, изучить, установить их ценность, прежде всего, с исторической точки зрения", - уточнила археолог Наталья Почобут, ведущая на объекте археологический надзор. А на вопрос неуемных репортеров, не идет ли речь на этот раз об открытии грандиозного клада, поспешила успокоить, пояснив, что сравнивать находки с сокровищами Монте-Кристо будет серьезным преувеличением.

К сожалению, и хранились предметы в емкости, которую не пощадило время. Остались лишь две кожаные крышки. Когда и кто прятал ценности в подвале, пока не известно.

Краеведы, которые уже долгие годы ведут летопись археологических открытий в родном краю, напоминают, что это не первая подобная находка в центре Гродно, паспортные данные которого относятся к самому началу XII века. Ведь на территории края сосредоточено колоссальное историко-архитектурное наследие, в том числе, и восемь замков.

Кстати, прокладка коммуникаций поспособствовала находке на Замковой горе в Гродно 25 свинцовых пломб XII века, которые крепились к тюкам с товарами, поставляемыми за границу.

А два года назад, например, буквально в сотне метров от места нынешней находки в старом здании во время кровельных работ рабочие тоже обнаружили солидный клад - более трех десятков золотых монет и украшений.

Продолжает удивлять исследователей и Старый Замок, где ведется масштабная реконструкция. В одной только королевской каплице, утверждают знатоки архитектуры, - кладезь старины. Именно здесь и были открыты фрески XVI века с лилиями, обнаружены и хорошо сохранившиеся элементы древнего пола. Для его изготовления, полагают эксперты, древние мастера использовали уникальную для своего времени технику: искусственный камень делали из природного известняка.