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22.05.2020 11:14
Рубрика: В мире

Киргизия продлит срок действия паспортов для граждан за рубежом

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Правительство Киргизии решило до 31 декабря 2020 года продлить срок действия паспортов для своих граждан, находящихся за рубежом.

Как проинформировали в посольстве Киргизской Республики в России, продленные паспорта могут использоваться для пребывания и осуществления трудовой деятельности в России, а также пересечения государственной границы иностранных государств только для въезда на территорию КР.

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В посольстве также пояснили, что в случае необходимости киргизстанцы смогут по всем вопросам обратиться в ближайшее дипломатическое представительство или консульское учреждение КР.

По информации ведомства, гражданам, имеющим внутренние паспорта КР, дипломатическими учреждениями будут выдаваться специальные справки, защищенные от подделки, подтверждающие продление срока действия паспорта. Прием документов на продление паспорта в посольстве КР в РФ начнется с 1 июня 2020 года.

В то же время посольство обратилось к киргизстанцам, находящимся в данное время за границей, остерегаться поддельных продлений и фальшивых справок. Все услуги по выдаче документов будут бесплатными.

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