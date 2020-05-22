Китай ужесточит наказание за торговлю дикими животными

Китай сурово накажет граждан страны за незаконную охоту и торговлю дикими животными, говорится в отчете правительства, опубликованном в пятницу.

В феврале официальный Пекин ввел временный запрет на торговлю дикими животными в качестве меры контроля за распространением коронавируса. Одновременно власти страны пообещали разработать новое законодательство, чтобы сделать этот запрет постоянным. Показательно, что о данной мере было объявлено в день начала работы 13-го Национального народного конгресса Китая, высшего законодательного органа страны.

За минувшие три месяца в Китайской народной республике были приняты другие меры по пресечению торговли дикими животными и стимулированию аграриев. Например, было введено поощрение фермеров, занимающихся дикой природой, с тем чтобы они перешли к другим сельскохозяйственным практикам, таким как выращивание фруктов или овощей, отмечает ВВС.

Ухань, город, где впервые были зарегистрированы случаи коронавируса, а также некоторые крупные города такие, как Шанхай, уже запретили потребление диких животных. Напомним, что многие эксперты связывают источник пандемии с рынком морепродуктов в Ухани, на котором, как считается, продавали диких животных, включая летучих мышей, которые могли стать переносчиком заболевания, однако это утверждение так и не было доказано. В этой связи некоторые комментаторы выразили мнение, что источником заражения могло стать некое "промежуточное животное", которое передало вирус от летучих мышей человеку.