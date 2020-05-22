Комитет ITR European Tax Awards 2020 объявил "Делойт" налоговой практикой года в России

Компания "Делойт", СНГ получила звание налоговой фирмы года в России по версии ITR European Tax Awards. Премия издания International Tax Review (ITR) присуждается с 2005 года лучшим налоговым практикам более чем в 30 странах за осуществление самых масштабных, сложных и инновационных проектов и является важнейшим путеводителем на рынке налоговых услуг.

Выбор "Делойта" в качестве налоговой фирмы года в России подтверждает уникальный опыт компании и ее исключительную репутацию лидера консультирования в таких областях налогов и права, как международное налогообложение, разрешение споров, услуги частным клиентам, сопровождение сделок, структурирование бизнеса и многих других. Инновационная команда "Делойта" зарекомендовала себя на рынке как консультант, помогающий бизнесу быстро и эффективно участвовать в цифровой трансформации экономики и права, что, в свою очередь, делает наших клиентов устойчивыми к регуляторным вызовам в эпоху цифровой экономики.

Эксперты не раз отмечали, что "Делойт" предоставляет услуги самого высокого качества - налоговые специалисты и юристы компании входят в такие признанные рейтинги, как Legal 500 и Chambers. Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра включена в список 1000 лучших менеджеров России по версии Ассоциации менеджеров и ИД "Коммерсантъ" за 2019 год. Завоевание "Делойтом" премии ITR European Tax Awards 2020 - очередной шаг на пути к безоговорочному признанию высочайшего профессионализма компании.

Светлана Мейер, управляющий партнер Департамента налогов и права "Делойта" в СНГ, так прокомментировала это важнейшее для фирмы событие:

"Я благодарю наших клиентов за оказанное нам доверие и высокую оценку нашей работы, команду департамента за постоянное развитие, творческий подход, неизменную готовность браться за решение нетривиальных задач и успешно их реализовывать. Мы все сейчас участвуем в изменениях, происходящих в мире и профессии, одновременно подвергая сомнению устоявшиеся подходы и привычки. Мне приятно осознавать, что Департамент налогов и права "Делойта" идет в ногу со временем и готов поддержать наших клиентов в любые времена".

"Делойт" объединяет свыше 312 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах. "Делойт" предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний, которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях экономики.

Компания "Делойт", СНГ - одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около 3,7 тыс. сотрудников в 20 офисах 11 стран региона. На сегодняшний день офисы "Делойта" открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске, Новосибирске и Владивостоке (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы, Нур-Султане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).