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22.05.2020 13:52
Рубрика: Власть

Косачев назвал нелепым решение США выйти из Договора по открытому небу

Очередная неприятная новость из США - администрация президента США информировала мир о решении выйти из Договора по открытому небу. Такое ощущение, что Дональд Трамп намерен демонтировать механизм обеспечения международной безопасности до самого основания - иначе этот не просто деструктивный, но во многом нелепый шаг Белого дома даже трудно объяснить.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Ведь речь идет о сугубо американском "детище": идею заключить договор, который бы позволил США и - тогда еще - СССР совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, чтобы повысить прозрачность и взаимное доверие, предложил в 50-е годы президент США Эйзенхауэр. Советское руководство не согласилось с этой идеей, и только в 1992 году руководство новой России подписало его, а позже количество стран-участниц возросло до 34.

Фото: EPA PHOTO DEPARTMENT OF DEFENSE/HO
Объявлены сроки окончательного выхода США из Договора по открытому небу

И хотя удар по очередному договору Белый дом объяснил уже ритуальными обвинениями в адрес России, якобы нарушающей соглашение, в самих США с прошлого года, когда пошли слухи о возможности выхода Америки из ДОН, опытнейшие эксперты наперебой уговаривали Трампа не совершать этой ошибки, поскольку договор крайне выгоден самим США.

В июне прошлого года в Палате представителей был подготовлен законопроект, запрещающий администрации принимать решение о выходе из ДОН, если не будет нарушений с российской стороны. В ноябре Комитетом по иностранным делам Палаты представителей были организованы специальные слушания о судьбе Договора, на которых их модератор, глава подкомитета по европейским и евразийским вопросам Комитета по иностранным делам демократ Билл Китинг специально отметил, что "США выполнили в три раза больше полетов над территорией России, чем Россия над территорией США". Более того: он утверждал, что договор был весьма полезен в 2014 году, когда, мол, "Россия нарушила границы Украины", а также в 2018 году, "когда она захватила корабли Украины с моряками". Оставим на совести парламентария эти утверждения, но это объясняет, в частности, то, почему по поводу выхода США из Договора встревожились и на Украине.

Словом, налицо очевидный "самострел" администрации Трампа, смысл которого уже даже трудно объяснить, руководствуясь элементарной логикой и выгодой для самих США. Остается только подозревать, что разрушение основ современного миропорядка стало самоцелью для нынешнего руководства США. Очередной "привет" союзникам из Белого дома. Как всегда, безоговорочно одобрят?

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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