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22.05.2020 16:42
Рубрика: Общество

Крупнейший в истории мегараптор найден в Аргентине

Текст: Денис Передельский
Фото: Argentine Museum of Natural Sciences Фото: Argentine Museum of Natural Sciences
Фото: Argentine Museum of Natural Sciences

В Аргентине палеонтологи обнаружили окаменелые останки древнего хищника, длина которого составляла около десяти метров. Это делает его самым крупным известным мегараптором на сегодняшний день.

Сообщение об открытии было опубликовано на сайте Аргентинского национального музея естествознания, а коротко о нем сообщает телеканал Fox News. Останки ранее неизвестного вида ящера возрастом около 70 миллионов лет были обнаружены в Патагонии, на юге страны.

Открытие совершила команда из 40 палеонтологов, причем в ее состав входили и японские ученые из Национального музея Токио. Экспедиция началась в марте. В течение месяца исследователи изучали каменистый район на юго-западе провинции Санта-Крус.

Фото: pixabay.com
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Они собрали большую коллекцию окаменелостей. Среди них выделяются останки огромного животного, принадлежащего к семейству динозавров Megaraptoridae.

Эти мегарапторы были группой хищников, которые населяли Южную Америку, Азию и Австралию во время мелового периода. Они обладали тонким и легким скелетом, а также длинным хвостом, который использовали в качестве "руля".

У них были мощные и длинные задние конечности, позволявшие им быстро бегать. Но главной их особенностью были устрашающие когти, длина которых достигала 35 сантиметров. Ученые считают, что именно эти когти, а не мощные зубастые челюсти и сильные мышцы, были главным оружием таких мегарапторов.

Этим они отличались, например, от знаменитого велоцираптора или тираннозавра Рекса. Длина этих ранее неизвестных хищников достигала 10 метров. Палеонтологи считают, что основной добычей мегарапторов были мелкие травоядные животные - орнитоподы. Их останки также были найдены в этом районе.

Кроме того, в прошлом году здесь же был обнаружен скелет орнитопода Isasicursor, возраст которого также составляет около 70 миллионов лет. Это означает, что мегарапторы обитали в одно время с ними. Кстати, эти хищники были втрое крупнее велоцирапторов и обитали в самом конце эпохи динозавров.

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