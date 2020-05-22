Ливану грозит продовольственный кризис

Экономика Ливана столкнулась с крупнейшим кризисом за последнее десятилетие. С введения карантинных мер в стране не прошло и двух месяцев, а ливанский фунт уже обесценился почти вдвое, из-за чего основные продукты подорожали более чем на 55%.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб предупредил о приближающейся нехватке продовольствия в стране, об этом сообщает арабское издание Al-Hadath. В своем заявлении Диаб также сообщил, что ливанцы уже стали меньше покупать основные продукты , а некоторым из них скоро не будет хватать денег даже на покупку хлеба.

По мнению премьер-министра такая ситуация может дестабилизировать регион и привести к обострению финансового кризиса. В этой связи, Диаб призвал Соединенные Штаты и Европейский Союз создать чрезвычайный фонд, чтобы помочь Ближнему Востоку избежать серьезного кризиса.

В 2008 году цены на продовольствие в Ливане выросли примерно на 20 процентов, но в то время в стране не было экономического кризиса. Сегодня же ситуация иная, экономические трудности в Ливане начались задолго до COVID-19, а пандемия лишь запустила процесс дестабилизации финансовой системы.

По прогнозам МВФ, в текущем году ВВП Ливана ожидает спад на 12 %. Люди продолжают терять свои рабочие места а цены на импортные продукты продолжают расти вслед за ослаблением национальной валюты.