Лучший пес киноэкранов получил заслуженную награду после смерти

Песик Угги, в 2011 году сразивший зрителей Каннского фестиваля исполнением роли хвостатого дружка героя французского фильма "Артист", теперь признан лучшим из лауреатов "Собачьей пальмы" за все 20 лет существования награды. "Собачья пальма" - это приз в виде кожаного ошейника, учрежденный в Каннах в 2001 году и ставший самым симпатичным приколом знаменитого фестиваля.

Герой "Артиста" в исполнении Жана Дюжардена - актер немого кино, который с приходом звука лишился популярности и работы. Первая часть фильма показывает его триумфы в эпоху Великого Немого, а смышленая собачка помогает ему в его звездных выходах к публике. Тогда "Собачья пальма" была единодушно присуждена Угги. В дальнейшем фильм получал награды на церемониях "Золотого глобуса" и "Оскара", где он был признан лучшим, и Угги исправно посещал эти церемонии, званые обеды и телевизионные ток-шоу. Он стал также первым псом, оставившим отпечаток своей лапы у Китайского кинотеатра Граумана в Голливуде - этот отпечаток и теперь можно увидеть рядом с оттисками ладоней Мерилин Монро и Кларка Гейбла.

К сожалению, всем полюбившийся песик покинул этот мир в 2015 году в возрасте 13 лет. "Угги был бы сейчас чрезвычайно горд", - сказал его дрессировщик Омар фор Мюллер, получая награду, присужденную жюри из ведущих кинокритиков самому яркому псу на киноэкране за минувшие 20 лет.

В прошлом году, напоминает агентство Reuters, "Собачьей пальмой" был увенчан питбуль, верный товарищ каскадера Клиффа Бута, сыгранного Брэдом Питтом в фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".