Лукашенко оценил качество ракетного вооружения страны

Стратегической задачей в сфере обороны - в случае военной агрессии - белорусский лидер считает нанесение неприемлемого урона противнику. А самый лучший ответ, подчеркнул Александр Лукашенко, - "это ракеты, высокоточное оружие". Об этом глава государства заявил 22 мая во время ознакомления с разработками ракетного вооружения, испытательной и производственной базой "ОКБ ТСП". Президенту продемонстрировали системы залпового огня и роботизированную технику, сообщает пресс-служба главы государства.

"Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войну. Но пока еще, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом", - дал понять Лукашенко.

Конечно, пояснил он, разработка такого вооружения и поддержание обороноспособности армии стоит больших средств. Но "как бы это ни было дорого, а лишних денег нет ни у кого, кроме тех, кто их печатает (это перекладывается на весь мир, и на нас в том числе), приходится тратиться и на оборону", - заявил верховный главнокомандующий страны, добавив, что Беларусь миролюбивая страна и "не собирается заниматься глобализмом, захватывать чужие государства".

Правда, в этой связи белорусский лидер отметил, что не наблюдает сегодня подобного "интереса" и со стороны других государств. "Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому и создаем соответствующие ракетные производства", - пояснил оборонную политику страны Лукашенко.

При этом он уточнил, что не сбрасывает со счетов и стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. "Мы это все показали на параде. А вот как мы выполнили программу по производству ракет высокой точности и вообще ракет, мы рассмотрим", - резюмировал президент.

"ОКБ ТСП", напоминают новостные порталы, было образовано почти двадцать лет назад и считается инновационной организацией, созданной с целью производства, модернизации и технического обслуживания систем и средств вооружения и военной техники, высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В частности, именно здесь специалистами были разработаны новый ЗРК "Бук-МБ2К", размещенный на колесной специальной базе ОАО "МЗКТ", и перспективные зенитные управляемые ракеты к нему. Кстати, сообщает БЕЛТА, по заказу российской стороны разработана и изготавливается техника из состава подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион".

Кроме того, предприятие осуществляет изготовление и поставки серийных образцов вооружения и военной техники различного назначения, включая самоходный противотанковый ракетный комплекс "Каракал", бронированный автомобиль высокой проходимости "Барс", автоматизированную систему управления ПВО "Редут" и другие.