Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями своему пакистанскому коллеге, главе Сената парламента исламской республики Мухаммаду Садику Санджрани, сообщает пресс-служба Совфеда.

"С большой скорбью восприняли сообщение о гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение близ города Карачи. Разделяем боль тех, кто понес невосполнимую утрату, желаем им стойкости и твердости духа в этот тяжелый час", - говорится в телеграмме.

Валентина Матвиенко от имени сенаторов и от себя лично выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим жителям квартала, на который упал самолет.

Напомним, лайнер Airbus А-320 потерпел крушение при заходе на посадку близ города Карачи. На его борту находились 98 человек. Количество погибших и пострадавших уточняется. Местные СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что по меньшей мере 32 человека из числа пассажиров лайнера выжили и отправлены в больницы, а еще около 20 местных жителей были извлечены живыми из-под завалов в районе падения самолета. Спасательная операция продолжается.