МЧС создало 65 новых военизированных горноспасательных частей

С начала года в системе МЧС России создано 65 новых оперативных подразделений военизированных горноспасательных частей. Они применяются в основном для ликвидации ЧС на шахтах, а также для аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на предприятиях добывающей промышленности.

- Ряды горноспасателей МЧС России пополнили свыше 360 специалистов. С начала текущего года на обслуживание принято 90 новых предприятий по стране, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там привели примеры того, где будут трудиться новые сотрудники.

- К примеру, в начале апреля в городе Березники Пермского края создано новое подразделение Военизированного горноспасательного отряда Урала МЧС России. В его составе - четыре горноспасательных и четыре газоспасательных отделения, а также диспетчерская служба и контрольно-испытательная лаборатория. Общая численность подразделения составляет 70 специалистов и три единицы техники. Силы и средства горноспасательного подразделения ведомства приступили к обслуживанию крупного химпредприятия, производственные объекты которого расположены в Пермском крае и Мурманской области, - рассказали в МЧС.

Еще один военизированный горноспасательный отряд начнет обслуживание пяти производственных объектов, расположенных в Чукотском автономном округе. Ведомственные горноспасатели будут обеспечивать безопасность на двух золотосодержащих рудниках и одном карьере, а также на угольном разрезе и участке геологоразведочных работ.