МИД: США стремятся разрушить целостность духовного пространства на Балканах

В МИД России вызывает серьезную тревогу очередной всплеск напряженности в Черногории, спровоцированный грубыми силовыми действиями властей в отношении Сербской православной церкви и ее прихожан. При этом налицо и неприкрытое стремление Вашингтона внести раскол в православный мир, разрушить целостность духовного пространства на Балканах, заявила директор департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"12 мая в Никшиче в праздник особо почитаемого в Черногории Святого Василия Острожского прошел традиционный молебен верующих черногорских епархий Сербской православной церкви (СПЦ), - напомнила она. - Под предлогом нарушения карантинных мер полиция для его разгона применила слезоточивый газ. Были задержаны и только 15 мая отпущены епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и сопровождавшие его священники. 19 мая Госдепартамент США отметил важность соблюдения прав человека в религиозной сфере и поддержал жесткие действия черногорских властей. Подобное заявление свидетельствует о том, что церковную тематику рассматривают в Вашингтоне сугубо через призму геополитики. Налицо неприкрытое стремление внести раскол в православный мир, разрушить целостность духовного пространства на Балканах".

Официальный представитель МИД России указала на то, что очередной всплеск напряженности в Черногории, спровоцированный грубыми силовыми действиями властей в отношении СПЦ и ее прихожан в этой стране, вызывает серьезную тревогу. "Убеждены в необходимости решать все возникающие проблемы в рамках конструктивного диалога, с соблюдением стандартов, правил и норм, зафиксированных в международных документах, при уважении законных прав канонической церкви и верующих, - считает высокопоставленный дипломат. - Пренебрежение их мнением, а также искусственное разобщение верующих людей и тем более нечистоплотное внешнее вмешательство чреваты большими проблемами и даже потрясениями, которые легко могут захлестнуть регион".

Между тем и митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви (СПЦ) Амфилохий предупреждает, что своими провокационными действиями черногорские власти подводят ситуацию к гражданской войне в данном балканском государстве.

Позицию Русской Православной Церкви по указанному вопросу в интервью РИА Новости изложил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. "Мы полностью поддерживаем призыв к конструктивному диалогу между властями Черногории и Священноначалием Православной Церкви в данной стране, - отметил он. - Лишь такой диалог может послужить восстановлению гражданского мира и согласия в обществе, которые были нарушены целой чередой проявлений недружественного отношения к Сербской Православной Церкви. Достаточно напомнить о принятии Скупщиной Черногории в конце прошлого года несомненно дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", надлежащая оценка которому со стороны Русской Православной Церкви была незамедлительно дана в Патриаршем и Синодальном послании в связи с ситуацией в Черногории".