Министр просвещения: Зачисление в колледжи пройдет по школьным аттестатам

Зачисление студентов колледжи и техникумы пройдет на основе школьных аттестатов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24".

- Отмена основного государственного экзамена - вынужденная мера. Есть школьники, которые готовились к экзамену, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы понимаем, что экзамен - это составная часть образовательного процесса. По понятным причинам принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов. А аттестаты будут выданы на основе текущих оценок.

По словам министра, выпускники колледжей и техникумов, которые хотят поступать в вузы, тоже смогут это сделать, причем без ЕГЭ.

- Что касается выпускников СПО, которые планируют поступать в вузы, здесь никаких принципиальных изменений нет. Но мы максимально переводим все в электронную форму, они так же поступают без ЕГЭ, - подчеркнул Сергей Кравцов.