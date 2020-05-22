Минобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев

В России построят два универсальных десантных корабля. Министерство обороны подписало контракт на возведение вертолетоносцев.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что строить корабли будут на керченском судостроительном заводе "Залив". Предположительная сумма контракта - 100 миллиардов рублей. Заложить корабли планируют в ближайшие недели.

На самом предприятии лишь добавили, что технически готовы к подобному заказу.

Больше никакой информации источники не приводят. Но известно, что водоизмещение подобных универсальных десантных кораблей составит порядка 25 тысяч тонн. На борту они смогут нести более 20 тяжелых вертолетов и 900 морпехов. Кроме того, там будет доковая камера для катеров.