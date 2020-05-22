Информация Минюста России

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 11 февраля 2020 г., вступившего в законную силу 14 марта 2020 г., произведена государственная регистрация Политической партии "Трудовая партия России", ее региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации партии в Единый государственный реестр юридических лиц 3 апреля 2020 г. за ГРН 2207703358927.

В соответствии со статьей 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, статьями 41, 45 Федерального закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" и на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 2 марта 2020 г., вступившего в законную силу 7 апреля 2020 г., произведена государственная регистрация Общероссийской политической партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ", ее региональных отделений и иных структурных подразделений в связи с ликвидацией.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесены сведения о ликвидации партии в Единый государственный реестр юридических лиц 15 мая 2020 г. за ГРН 2207704509714.

Министерство юстиции Российской Федерации сообщает о государственной регистрации следующих политических партий при создании:

- Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ".

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации указанной политической партии 24 марта 2020 г. ОГРН 1207700135972.

- Политическая партия "ЗА ПРАВДУ".

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации указанной политической партии 25 марта 2020 г. ОГРН 1207700138194.

- Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации указанной политической партии 1 апреля 2020 г. ОГРН 1207700147753.

- Политическая партия "Партия прямой демократии".

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации указанной политической партии 1 апреля 2020 г. ОГРН 1207700147709.

Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

76. Автономная некоммерческая организация "Благотворительный пансионат "Ак Умут" - "Светлая надежда" (решение Кировского районного суда города Казани Республики Татарстан от 25.09.2014, определение Кировского районного суда города Казани Республики Татарстан от 25.12.2014 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 09.02.2015).