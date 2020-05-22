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Московский кинотеатр "Горизонт" закрывается

Новости
    22.05.2020, 19:39
Текст:   Олег Усков
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Столичный четырехзальный кинотеатр "Горизонт" на "Фрунзенской", работавший с 1999 года и ставший одним из первых в сети "Формула кино", закрывается из-за проблем с арендой.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной сети кинотеатров (в нее входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино"), решение это было принято это еще начала панденмии нового коронавируса. И, соответственно, никак с ней не связано.

"Основная причина (закрытия - прим. "Кинократии") - отсутствие компромисса с собственниками по условиям аренды данного объекта", - подчеркнули в пресс-службе.

Также стало известно, что после эпидемии не откроется известный московский клуб "Мумий Тролль Music Bar".

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