Археологи рассказали, как и когда мыши "завоевали" Европу

Исследование французских археологов показало, что мыши "завоевали" Европу значительно позже, чем считалось ранее. Один подвид грызунов попал в восточные европейские регионы примерно 6500 лет назад с выходцами из евразийской степи, второй попал в Средиземное море с моряками бронзового века, около 3000 лет назад, сообщают ученые в Scientific Reports. Вероятно, в это же время европейцы начали заводить кошек.

По данным ученых, домашняя мышь (Mus musculus), один из самых успешных "завоевателей" в животном мире, появилась на Земле около 14 500 лет назад. Грызунам удалось распространиться почти по всему миру и приспособиться к жизни в новых условиях.

Но когда начался триумфальный марш домашних мышей? И как они добрались до Европы? Исследователи под руководством Томаса Кукки (Thomas Cucchi) из Национального центра научных исследований Франции восстановили этот процесс.

Они изучили останки костей и зубов 829 мышей, найденных на территории 43 различных поселений древних людей на Ближнем Востоке, на юге Европы и в Азии. Временной промежуток варьировался от палеолита (около 40000 лет назад) до бронзового века (около 3000 лет назад)

Результат исследований показал, что первые "одомашненные" грызуны, подвид Mus musculus domesticus, жил в тесном контакте с людьми 14 500 лет назад. Они поселились в поселениях охотников-собирателей, оседлых людей из так называемой Натуфийской культуры, живших на территории Израиля и других стран Леванта.

В течение следующих тысячелетий Mus musculus domesticus затем распространились от Леванта в Малую Азию, Месопотамию и на Кавказ.

Удивительно, но в Европу ближневосточные грызуны не мигрировали с первыми земледельцами примерно 9 000 лет назад. "Все мыши из неолитической Греции, которых мы исследовали, были дикими мышами вида Mus macedonicus", - говорится в отчете команды Кукки. Первые европейские мыши, как показал генетический анализ, появились в период миграций народов, которые покинули степи Прикаспия примерно 6500 лет назад.

Вторую волну иммиграции мышей подвида Mus musculus domesticus можно проследить до Крита и Санторини, и он появляется во многих других греческих поселениях времен бронзового века. "Это распределение свидетельствует о том, что инвазивное распространение domesticus было вызвано прежде всего расширением морской торговли в период бронзового века", - сказал Кукки.

Корабли минойцев и микенцев доставляли этих "пассажиров" из Леванта к европейскому средиземноморскому побережью. Оттуда Mus musculus domesticus затем распространилась по Западной Европе.