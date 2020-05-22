Новости

Ижевчанка перевела лже-моряку из Турции 200 тысяч рублей 13:12
Сегодня отопление придет во все дома в Подмосковье 13:10
Госдума приняла закон о выплатах семьям погибших военных 13:08
Высшая школа СНГ оценит влияние пандемии коронавируса на экономику 13:02
АвтоВАЗ не собирается "убивать" Lada Xray 13:01
Археологи рассказали, как и когда мыши "завоевали" Европу 13:01
В Сочи в обсерватор передали наркотики в упаковке от кефира 12:58
Госдума одобрила применение телемедицины при ЧС 12:57
В Волгограде за убийство инвалида осудили сиделку 12:55
В Свердловской области умер заболевший COVID-19 монах 12:51
Определены факторы, влияющие на способность детей к обучению 12:49
В Минздраве рассказали о формировании статистики по коронавирусу 12:42
На Урале запатентовали электронную маску от коронавируса 12:33
Таксопаркам Москвы компенсируют затраты на лизинговые платежи и кредиты 12:32
В Инте подозреваемая в превышении полномочий мэр лишилась работы 12:31
Пользователей Сети насмешили пассажиры бассейна на колесах 12:28
Челябинск и Тюмень готовы к поэтапному снятию ограничений по COVID-19 12:27
В Петербурге фотографа осудили за порносъемки с детдомовцами 12:19
Новейшие самоходки "Коалиция-СВ" начали поступать в войска 12:14
Саудовская Аравия выступила против контроля Израилем берега реки Иордан 12:09
Надо ли охлаждать турбину после поездки 12:06
Почти 85% вновь выявленных случаев коронавируса в Москве у людей младше 65 лет 12:03
Путь к совершенству: NI описал российское оружие для подводников 12:03
Российская группа Little Big установила очередной рекорд 11:53
"Панцирь-С1" защитил базу Северного флота от дронов "противника" 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Указания Росавиации
Как будем летать. Указания Росавиации
22.05.2020 13:01
Рубрика: Общество

Археологи рассказали, как и когда мыши "завоевали" Европу

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследование французских археологов показало, что мыши "завоевали" Европу значительно позже, чем считалось ранее. Один подвид грызунов попал в восточные европейские регионы примерно 6500 лет назад с выходцами из евразийской степи, второй попал в Средиземное море с моряками бронзового века, около 3000 лет назад, сообщают ученые в Scientific Reports. Вероятно, в это же время европейцы начали заводить кошек.

По данным ученых, домашняя мышь (Mus musculus), один из самых успешных "завоевателей" в животном мире, появилась на Земле около 14 500 лет назад. Грызунам удалось распространиться почти по всему миру и приспособиться к жизни в новых условиях.

Фото: Institute for Basic Science
Суперкомпьютер нашел причину внезапного исчезновения неандертальцев

Но когда начался триумфальный марш домашних мышей? И как они добрались до Европы? Исследователи под руководством Томаса Кукки (Thomas Cucchi) из Национального центра научных исследований Франции восстановили этот процесс.

Они изучили останки костей и зубов 829 мышей, найденных на территории 43 различных поселений древних людей на Ближнем Востоке, на юге Европы и в Азии. Временной промежуток варьировался от палеолита (около 40000 лет назад) до бронзового века (около 3000 лет назад)

Результат исследований показал, что первые "одомашненные" грызуны, подвид Mus musculus domesticus, жил в тесном контакте с людьми 14 500 лет назад. Они поселились в поселениях охотников-собирателей, оседлых людей из так называемой Натуфийской культуры, живших на территории Израиля и других стран Леванта.

В течение следующих тысячелетий Mus musculus domesticus затем распространились от Леванта в Малую Азию, Месопотамию и на Кавказ.

Фото: Ivo Verheijen, Schoningen Research Station
В Германии раскопали 300-тысячелетнего слона

Удивительно, но в Европу ближневосточные грызуны не мигрировали с первыми земледельцами примерно 9 000 лет назад. "Все мыши из неолитической Греции, которых мы исследовали, были дикими мышами вида Mus macedonicus", - говорится в отчете команды Кукки. Первые европейские мыши, как показал генетический анализ, появились в период миграций народов, которые покинули степи Прикаспия примерно 6500 лет назад.

Вторую волну иммиграции мышей подвида Mus musculus domesticus можно проследить до Крита и Санторини, и он появляется во многих других греческих поселениях времен бронзового века. "Это распределение свидетельствует о том, что инвазивное распространение domesticus было вызвано прежде всего расширением морской торговли в период бронзового века", - сказал Кукки.

Корабли минойцев и микенцев доставляли этих "пассажиров" из Леванта к европейскому средиземноморскому побережью. Оттуда Mus musculus domesticus затем распространилась по Западной Европе.

Общество Наука

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8894 случая COVID-19 в 84 субъектах
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Цены на Brent вернулись к значениям двухдневной давности
В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу
Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ