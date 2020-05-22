На больничный по карантину ушли более 400 тысяч работающих пенсионеров

На больничный по карантину в мае ушли более 400 тысяч работающих пенсионеров, сообщили в Минтруде. "За период с 12 по 29 мая листок нетрудоспособности предоставлен более 400 тыс. гражданам в возрасте 65 лет и старше", - говорится в пресс-релизе. Всего в апреле и мае, согласно данным ведомства, оформлено 2 млн таких листков временной нетрудоспособности.

Больничный по карантину предоставляется в электронном виде и оплачивается из средств Фонда социального страхования без привлечения средств работодателей. Он выписывается на основании сведений, поданных о своих работниках руководителями организаций.

Пособие по нему выплачивается на седьмой день и рассчитывается по аналогии с обычным листком временной нетрудоспособности. Так, при стаже более 8 лет месячная выплата составляет 100% от заработной платы, но не более 69961,65 рублей.

В мае работающие пенсионеры получили возможность уйти на больничный в третий раз, при условии что они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.