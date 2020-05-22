На МКАДе задержали мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ

В пятницу утром на 104-м километре МКАД столицы полицейские остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого был 34-летний мужчина. Он предъявил удостоверение сотрудника ФСБ, подлинность которого вызвала у полицейских сомнение.

На место было вызвана следственно-оперативная группа МВД, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Удостоверение было изъято и отправлено на экспертизу.

По факту инцидента проводится проверка. Правоохранительным органам предстоит выяснить, откуда у москвича оказался поддельный документ.