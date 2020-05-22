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22.05.2020 14:01
Рубрика: Экономика

Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Банк России считает, что с учетом динамики инфляции есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Вариант снижения ключевой ставки в июне сразу на один процентный пункт по-прежнему рассматривается, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

"В условиях преобладания в дальнейшем дезинфляционных тенденций у Банка России есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - сообщила Набиуллина. При этом, по словам главы ЦБ, по мере выхода из базы расчетов очень низких месячных значений лета-осени 2019 года годовая инфляция, скорее всего, возрастет.

Набиуллина оценила уровень спада российской экономики

Набиуллина также подтвердила вероятность снижения ключевой ставки на следующем заседании ЦБ 19 июня на один процентный пункт. "Вероятность такого снижения есть, но она ниже 100%", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 5,5% годовых. До этого уровня ЦБ снизил ее на 0,5 процентного пункта в конце апреля и допустил, что продолжит снижать ее и дальше. Также Банк России не исключал и увеличения шага этого снижения.

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