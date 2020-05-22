Наталья Сергунина: ВДНХ в онлайн-режиме отметит День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры отмечается в воскресенье, 24 мая. Год назад на ВДНХ в этот день в отреставрированном павильоне "Земледелие" открылся единственный в России центр славянской письменности "Слово". Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в честь этой даты главная выставка страны организовала в этом году серию онлайн-мероприятий.

Программа будет доступна на официальном сайте ВДНХ и на страницах выставки в соцсетях, а также в инстаграм-аккаунте центра "Слово". В частности, в группе ВДНХ в соцсети "Одноклассники" пройдет цикл из трех онлайн-лекций культуролога сотрудника Российской национальной библиотеки Николая Буцких. На первой лекции 22 мая Николай Буцких расскажет, что такое черты и резы в письменности славян, какой алфавит появился раньше - кириллица или глаголица, почему для тайных писем славяне использовали глаголицу. На второй лекции 24 мая покажет образцы оформления орнаментов, заглавных букв и инициалов. 26 мая на заключительной лекции речь пойдет о пермской азбуке и других алфавитах, которые использовали писцы, делая пометки на полях рукописей.

В инстаграм-аккаунте центра славянской письменности "Слово" и на официальном сайте ВДНХ 24 мая в 12.00 откроется постоянная рубрика, которая познакомит подписчиков с фрагментами карты-романа "Кириллица в пространстве и времени". На карте размером 5x3 метра представлена история развития русского языка от кириллицы до наших дней, а в 25 коротких видеороликах демонстрируются самые интересные фрагменты карты.

В этот же день в 14.00 на сайте ВДНХ можно посмотреть мультфильмы и узнать из них, о чем славяне писали в берестяных грамотах, как выглядел первый печатный станок, где обучались грамоте профессиональные писцы.

Кроме того, в официальной группе ВДНХ в социальной сети "Одноклассники" доступен виртуальный тест "Кириллица! Когда, откуда, почему?". Он состоит из 12 вопросов, касающихся истории и культуры России.