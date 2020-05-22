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22.05.2020 08:28
Рубрика: Власть

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Текст: Владимир Шилов

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит ТАСС.

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"Я не поклонник (бывшего президента Украины) Януковича, но хочу напомнить, что гарантами соглашения, достигнутого между ним и оппозицией, были Германия, Франция и Польша. Эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и вынудила Януковича бежать, потому что он опасался, и оправданно, за свою жизнь", - сказал постпред РФ. По его словам, "именно это стало отправной точкой событий в Крыму".

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"Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года", - заключил российский дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по так называемой формуле Арриа (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) в формате видеосвязи.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Присоединение Крыма к России

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