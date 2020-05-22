Немецкий музей намерен открыть экспозицию о коронавирусе

Один из земельных краеведческих музеев в немецкой Нижней Саксонии выступил с инициативой создания экспозиции, посвященной коронавирусу в регионе. Пандемия еще не отступила, но уже сейчас самое время подумать о том, как отразить ее в музее, решило его руководство. Поэтому музей, пишет газета Süddeutsche Zeitung, обратился к землякам с просьбой присылать в его адрес будущие экспонаты для предстоящей выставки.

По словам директора музея Вольфганга Яна, это могут быть, например, модные или оригинальные лицевые защитные маски. Приветствуются также фотографии самодельных масок или, скажем, сумок, с которыми жители ходили за покупками для себя и своих соседей. Кроме того, музейщики ждут самые разные вещи, которые показали бы, как проходило (или еще проходит) обучение школьников в удаленном режиме. Также от жителей принимаются рассказы и материальные свидетельства того, какие игры они предпочитали, сидя целыми днями дома, какие шоу - музыку, танцы - предпочитали онлайн. Словом, все, что могло бы свидетельствовать о времяпрепровождении в условиях карантина, включая письменные рассказы.

"Мы исходим из того, - шутит Вольфганг Ян, - что творческий полет наших жителей будет столь же заразителен, как и COVID-19".