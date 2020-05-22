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22.05.2020 16:35
Рубрика: В мире

Немецкий музей намерен открыть экспозицию о коронавирусе

Текст: Юрий Ершов
Фото: REUTERS/David W Cerny Фото: REUTERS/David W Cerny
Фото: REUTERS/David W Cerny

Один из земельных краеведческих музеев в немецкой Нижней Саксонии выступил с инициативой создания экспозиции, посвященной коронавирусу в регионе. Пандемия еще не отступила, но уже сейчас самое время подумать о том, как отразить ее в музее, решило его руководство. Поэтому музей, пишет газета Süddeutsche Zeitung, обратился к землякам с просьбой присылать в его адрес будущие экспонаты для предстоящей выставки.

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По словам директора музея Вольфганга Яна, это могут быть, например, модные или оригинальные лицевые защитные маски. Приветствуются также фотографии самодельных масок или, скажем, сумок, с которыми жители ходили за покупками для себя и своих соседей. Кроме того, музейщики ждут самые разные вещи, которые показали бы, как проходило (или еще проходит) обучение школьников в удаленном режиме. Также от жителей принимаются рассказы и материальные свидетельства того, какие игры они предпочитали, сидя целыми днями дома, какие шоу - музыку, танцы - предпочитали онлайн. Словом, все, что могло бы свидетельствовать о времяпрепровождении в условиях карантина, включая письменные рассказы.

"Мы исходим из того, - шутит Вольфганг Ян, - что творческий полет наших жителей будет столь же заразителен, как и COVID-19".

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