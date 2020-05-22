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22.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Новый стандарт снизит число конфликтов при благоустройстве

Текст: Марина Трубилина
Стандарт вовлечения жителей в вопросы городского развития будет тестироваться в нынешнем году в ряде российских городов.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Документ, работа над которым продолжалась более полугода, предусматривает участие населения и организаций на всех этапах создания и реализации проектов благоустройства, пояснили "РГ" в Агентстве стратегических инициатив. В стандарте содержатся рекомендации для органов власти по работе с жителями, начиная от предпроектного исследования и заканчивая общественным контролем на этапе строительства, а также участием населения при дальнейшей эксплуатации благоустроенной территории. Предполагается, что документ поможет региональным и муниципальным властям снизить число конфликтов при благоустройстве городов. Финальная версия стандарта находится на итоговом согласовании у экспертов.

В разработке стандарта участвовали федеральные и региональные эксперты, предприниматели, представители муниципалитетов и городских сообществ. В проектных сессиях приняло участие 700 человек, чьи предложения и решения были учтены в документе.

На благоустройство городов дополнительно выделено более 650 млн рублей

Пилотное внедрение стандарта до конца 2020 года пройдет сразу в нескольких российских регионах. Предварительно высказали готовность участвовать в этом Волоколамск, Псков, Красноярск. Также экспериментальное внедрение стандарта будет предложено городам-участникам программы "100 городских лидеров" - Калининграду, Якутску, Нижнему Тагилу, Томску, Петропавловску-Камчатскому, Сургуту, Саратову и другим. При этом заявку на участие могут подать руководители любого российского региона и муниципалитета.

Предполагается, что впоследствии доработанный стандарт утвердят приказом Минстроя в качестве методических рекомендаций для использования всеми муниципальными образованиями в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

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