Объявлены сроки окончательного выхода США из Договора по открытому небу

Вашингтон окончательно выйдет из Договора по открытому небу до конца 2020 года, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"США уведомят (партнеров) о решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев США больше не будут участником этого соглашения", - заявил американский дипломат. Его слова приводит CNN.

По оценкам госсекретаря, при определенных условиях это решение может быть пересмотрено.

Соглашение, подписанное еще в 1992 году в Хельсинки, позволяет США, России и еще трем десяткам стран проводить разведывательные полеты над территориями друг друга для укрепления взаимного доверия.