О'Брайен: США не планируют выходить из СНВ-3

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил мнение, что Вашингтон не намерен выходить из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

С таким заявлением он выступил в четверг в эфире телеканала Fox News. По его словам, Вашингтон будет "добросовестно вести переговоры с Россией" о контроле над ядерными вооружениями, пишет ТАСС. Помощник Трампа отметил, что испытывает осторожный оптимизм относительно возможности продвинуться в переговорах. "У нас вскоре будут полноценные консультации с россиянами по контролю над вооружениями. Президент настроен на это", - отметил О'Брайен.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Ранее представители Демократической партии, призвали Трампа договориться с Москвой о продлении СНВ-3. По их словам, пришло время президенту прислушаться к голосу разума, к экспертам и союзникам, которые признают, что этот документ является неотъемлемым столпом безопасности.