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Опубликовано видео геймплея отмененной игры Half-Life 2: Episode 4

Текст:   Богдан Бобров
22.05.2020,  
16:21
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

В честь 20-летия студии Arkane, которая наиболее известна по дилогии Dishonored и Prey, команда YouTube-канала Noclip готовит документальный фильм об этой компании.

В нем в том числе будет рассказано об отмененных и не вышедших проектах. Один из них - Half-Life 2: Episode 4. Короткий отрывок геймплейного видео уже выложили в Сеть.

Разработка в 2006-2007 годах носила рабочее название Return to Ravenholm, протагонистом должен был стать новый персонаж, планировалось ввести свежие игровые механики, часть из которых показана на опубликованных кадрах.

Хронологически события в шахтерском городке Рейвенхолм должны были разворачиваться до драматического финала второго эпизода, что здорово связывало руки сценаристам.

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Теперь это не так важно из-за того, что свет до сих пор так и не увидела ни одна Half-Life с тройкой в названии, поэтому говорить об Episode 4 даже не приходится.

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