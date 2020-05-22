Пентагон разрешил набирать в армию переболевших COVID-19 людей

Пентагон отменил запрет на набор в ряды вооруженных сил людей, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Об этом заявил замминистра обороны по личному составу и готовности Мэтью Донован.

"Я отменил приказ", - цитирует его слова РИА Новости, ссылаясь на издание Stars And Stripes. Запрет был введен шестого мая. В соответствии с ним, набор людей, побывавших в больницах с диагнозом "коронавирус", был приостановлен.

Теперь же путь в армию будет закрыт для тех, у кого на начальном этапе проверки на пригодность к службе будут обнаружены симптомы коронавируса или положительный результат на наличие вируса. Но как только кандидаты вылечатся, их смогут призвать, разъяснил Донован.

По последним данным, в вооруженных силах США зарегистрировано около девяти тысяч случаев заражения COVID-19, два человека скончались от осложнений.