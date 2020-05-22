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22.05.2020 16:47
Рубрика: Происшествия

Пилоты разбившегося в Пакистане самолета сообщали о технической проблеме

Текст: Наталия Ячменникова
Самолет A320 "Пакистанских авиалиний", упавший на жилые районы в Карачи, пилоты пытались экстренно посадить. Его последние минуты описал Twitter сервиса Flightradar24.

"Рейс PK 8303 вылетел из Лахора в 8:05. В 09:34 воздушное судно предприняло попытку сесть, но на высоте 275 футов (83 метра) попытка была отменена, и самолет поднялся на высоту 3175 футов (967 метров). Сигнал был потерян в 9:40 уже на высоте 525 футов (160 метров)", - говорится в сообщении, которое цитируют СМИ.

Фото: AP Photo/Fareed Khan
СМИ сообщили о выживших в результате крушения самолета в Пакистане

По тем предварительным данным, которыми располагает Международное консультативно-аналитическое агентство "Безопасность полетов", при выполнении захода на посадку у A320 возникли проблемы с выпуском шасси, и экипаж ушел на второй круг. При выполнении повторного захода на посадку экипаж передал сигнал "Терплю бедствие" из-за отказа обоих двигателей. Об этом "РГ" рассказал генеральный директор МКАА "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

О том, что пилоты пакистанского самолета во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем, также написал на своей странице в Twitter пакистанский пилот и певец Фахр-э-Алам.

Самолет потерял высоту и упал в жилом квартале Model Colony. Экипаж выполнял рейс из Лахора, на борту находилось 90 пассажиров и 8 членов экипажа.

Трагедия A320 "Пакистанских авиалиний" стала седьмой из крупнейших авиакатастроф в мире за последние три года, в которых погибли свыше 90 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В мире Ближний Восток Пакистан Авиакатастрофы

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