Положительный тест на антитела может означать иммунитет не только к COVID-19

Положительные результаты на антитела могут быть связаны как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими, ранее выявленными, типами коронавируса, такими как HKU1, NL63, OC43, 229E. Экспресс-тесты являются скрининговыми (иными словами, применяемыми только для первичной диагностики) и не рекомендованы для лабораторной диагностики COVID-19. Их можно использовать для выявления антител IgG и IgM к COVID-19 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы. Ни количественное значение, ни скорость увеличения концентрации антител IgG или IgM к COVID-19 с помощью экспресс-тестов не определяются.

Для того, чтобы составить полную картину, переболел ли человек новым коронавирусом и выработался ли у него уже иммунитет к нему, полученные результаты экспресс-тестов должны рассматриваться вместе с другой клинической информацией и только врачами.

В домашних условиях недопустимо применение экспресс-тестов. Сами производители рекомендуют использовать экспресс-системы не ранее третьего дня после появления клинических симптомов заболевания. Если нет клинических симптомов заболевания, рекомендуется проведение дополнительных клинических и лабораторных исследований.